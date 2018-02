Für Burberry war Cara wieder auf dem Laufsteg

Nach 17 Jahren verlässt Chef-Designer Christopher Bailey das britische Kultlabel Burberry. Für das grosse Finale am Samstag versammelte sich die ganze Modeszene im Westen Londons, wo ein altes Kraftwerk in Regenbogenfarben erstrahlte.

Auch in der Kollektion finden sich die bunten Farbstreifen im klassischen Burberry-Karo wieder: Das sogenannte "Rainbow Check" ist eine Hommage an die LGBTQ-Community, die Christopher Bailey schon lange unterstützt. Für seine letzte Show kehrte das langjährige Brand-Gesicht und Aushängeschild der LGBTQ-Community Cara Delevingne nach zwei Jahren Abwesenheit exklusiv für Burberry auf den Laufsteg zurück. Berühmte Gäste wie Alexa Chung, Zendaya, Idris Elba oder Naomi Watts kamen ebenfalls zur Show, um Bailey die letzte Ehre als Chefdesigner zu erweisen.

Minutenlange Standing Ovations

Der 46-jährige Brite hat aus einem verstaubten Outdoor-Label ein Luxuslabel gemacht. Er hat als einer der ersten seine Fashionshows als Live-Stream im Netz angeboten, und er war auch einer der Pioniere des "See now, buy now"-Konzepts. Wer bei Burberry in Christopher Baileys Fussstapfen tritt, ist noch offen – ebenso, was er als nächstes machen wird. Was wir aber wissen: Die minutenlangen Standing Ovations der 1500 Zuschauer hat er sich redlich verdient.