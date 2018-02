Diese 5 Fehler macht ihr bei der Haarpflege

1

Die Vorbereitung vergessen

Was viele morgens in der Eile vergessen: Kämmt und entwirrt euer Haar vor dem Waschen, löst Knoten, die sich durchs Waschen sonst verfestigen. Kämmen solltet ihr von unten nach oben. Ja, richtig gelesen. Erst sind die Haarspitzen dran, dann werden die Längen ausgebürstet und zum Schluss vom Ansatz bis in die Spitzen nochmals sanft durchkämmen. Dann kommen ein paar Tropfen Haaröl drauf, das versiegelt die Haarstruktur und verhindert, dass sie durch heisses Wasser zu sehr austrocknen.