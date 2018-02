Adam Rippon ist unser Olympia-Crush

2

Er spricht über seine Essstörung

Dass die Eiskunstlauf-Szene ein Mager-Problem hat, ist bekannt. Darüber sprechen will trotzdem niemand. Zum Glück schreckt Adam vor heiklen Themen nicht zurück. In einem Interview mit der “New York Times” sprach er letzten Monat über sein problematisches Body-Image: Der Druck, so auszusehen wie seine jüngeren und zierlicheren Mitstreiter, trieb ihn in eine Hardcore-Diät: Drei Stück Vollkornbrot mit Margarine pro Tag. Mittlerweile hat Adam sein Problem erkannt und sich Hilfe bei einer Ernährungsberaterin geholt. Er ist zwar immer noch dünn, hat aber knapp fünf Kilo zugenommen und wird auf Social Media um seine bemerkenswerten Po-Muskeln beneidet.