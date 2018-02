Lena Dunham hat ihre Gebärmutter entfernen lassen

Es muss eine wahnsinnig schwere Entscheidung für Lena Dunham gewesen sein: Nachdem die 31-Jährige jahrelang an der chronischen Gebärmutter-Krankheit Endometriose gelitten hat, liess sie sich nun ihren Uterus und den Gebärmutterhals entfernen, wie sie in einem Essay der März-Ausgabe der US-"Vogue" schreibt.

"Ich hatte wegen der Endometriose unzählige komplizierte OPs, die alle nichts gebracht haben. Zusätzlich hat sich dann noch ein Eierstock an meine Beckenbodenmuskulatur angedockt. Am Ende war es so schlimm, dass das Blut meiner Periode nicht abgeflossen ist, sondern sich in meinen Bauchraum gesammelt hat", so Lena. Im schlimmsten Fall hätte sie an den Folgen sterben können.

"Es waren die schlimmsten Schmerzen, die ich jemals hatte"

Bei einer Endometriose wächst die Gebärmutterschleimhaut, die eigentlich in die Gebärmutter gehört und dort monatlich während der Mens abgelöst wird, auch an anderen Stellen. Oft in den Eierstöcken, am Bauchfell, im Darm oder der Blase – was zu extremen Schmerzen während der Periode führt. In Lenas Fall waren diese so stark, dass sie vergangenes Jahr mehrere Events canceln musste, ihre Podiumsdiskussions-Tour Lenny-IRL abgesagt und sich vier Operationen unterzogen hat. "Es waren die schlimmsten Schmerzen, die ich jemals hatte."

Dass Lena nun keine Gebärmutter mehr hat, bedeutet nicht, dass sie kinderlos bleiben muss. Für sie steht nach wie vor fest, dass sie irgendwann Mama werden will: "Noch vor Kurzem habe ich es für utopisch gehalten, Kinder zu bekommen. Nun weiss ich aber, dass noch Chancen bestehen", schreibt Lena. Bald werde sie herausfinden, ob ihre Eierstöcke trotz der zusätzlichen Komplikationen noch funktionsfähig sind. Wir drücken die Daumen!