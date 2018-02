Khloé Kardashian gibt Masturbations-Tipps

Bild: Instagram burberry

Den Karo-Schal von Burberry gibts jetzt mit LGBTQ-Regenbogen-Muster

Seine letzte Kollektion widmet Burberry-Chefdesigner Christopher Bailey (er verlässt das britische Modelabel per Ende 2018) den LGBTQ-Organisationen Trevor Project, Albert Kennedy Trust und ILGA World. Dem berühmten Karo-Schal des Traditionshauses hat er jetzt ein Regenbogen-Update verpasst und ihn The Rainbowcheck genannt. Der Designer selbst dazu auf Instagram "Niemals war es so wichtig zu demonstrieren, dass in unserer Vielfältigkeit auch unserer Stärken und unsere Kreativität liegen." Schön.