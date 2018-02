Die crazy Highlights der New York Fashion Week

Zweimal im Jahr versammelt sich alles mit Rang und Namen aus der Modewelt in den grossen Metropolen, um die neusten Entwürfe renommierter Designer zu begutachten. Heute geht nun die Fashion Week in New York zu Ende – und wie jedes Mal gab es das ein oder andere Highlight, über das wir nur staunen können.

Die verrücktesten Momente: