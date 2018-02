Alles, was ihr über Angststörungen wissen müsst

Seit Franziska Seyboldt 12 ist, ist die Angst ihr ständiger Begleiter – beim Arzt, beim Fliegen, in der U-Bahn, aber auch manchmal, wenn sie in einem gemütlichen Café sitzt. In ihrem neuen Buch "Rattatatam, mein Herz" erzählt die deutsche Autorin ihre Angstgeschichte – und in ihrer Geschichte werden sich unzählige Menschen wiedererkennen. Denn allein in der Schweiz leiden laut Pro Infirmis rund 800'000 Menschen an einer Angststörung – also jeder Zehnte. Frauen sind doppelt so häufig betroffen.

Die Krankheit der Millennials?

Auch Celebs machen aus ihrer Angst immer seltener ein Geheimnis: Lena Dunham war 2014 eine der ersten, die die psychische Krankheit in aller Öffentlickeit thematisierte. Selena Gomez und Zayn Malik mussten aufgrund heftiger Panikattacken Konzerte absagen, Kendall Jenner bekannte sich letztes Jahr in "Keeping up with the Kardashians" zu ihrer Angststörung, die sie manchmal die ganze Nacht nicht einschlafen lässt.

Angst wird als die Krankheit der Millennials beschrieben – vor allem in den USA kursiert der Begriff "Generation Anxiety". Doch kann man wirklich von einer ganzen Generation sprechen? Woran erkennt man, ob die eigene Angst noch in einem normalen Rahmen oder schon krankhaft ist? Und woran liegt es, dass Frauen viel häufiger an einer Angststörung erkranken? Wir haben mit Dr. Annette Brühl von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich gesprochen.