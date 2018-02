Was tun, wenn ich zunehmen will?

Schon wieder ist meine engste Hose, die ich aus Spass immer "Steh-Hose" genannt habe, irgendwie locker am Bund. Sie ist von einem meiner liebsten dänischen Labels, oben auf Figur geschnitten und hat ein ausgestelltes Bein. Aber zurzeit ist der Stoff da, wo mal mein Hintern war, ausgebeult, der ganze Schnitt der Hose wirkt überhaupt nicht mehr.

Das ärgert mich, denn ich esse dreimal am Tag ganz normal. Und vor allem: alles. Auch wenn ich schon immer "Dünni" genannt wurde und "Iss doch mal Pizza und Burger" zu hören bekam, erinnere ich mich an Zeiten, in denen ich etwas mehr auf den Rippen hatte und mich weiblicher und auch irgendwie stärker fühlte.

Früher haben wir den Winter nicht überlebt

Ich weiss, dass das für viele nach einem Luxusproblem klingen mag. Aber es gibt sie: Die Frauen, die dringend zunehmen wollen und es nicht schaffen. Man nennt uns schlechte Futterverwerter. Evolutionsbedingt seien wir heute in der Unterzahl, sagt Ernährungsberaterin Monika Bischoff. "Denn früher habt ihr den Winter nicht überlebt."

Es ist jetzt Winter, ich lebe noch und würde gern zunehmen, um fit zu sein und wieder in meine vielen Hosen zu passen. "Das tut mir jetzt leid, aber da hilft eben auch Sport", sagte dazu meine Freundin, denn sie weiss, dass ich am Samstag lieber ausschlafe, als einmal an der Limmat entlangzujoggen. Trotzdem habe ich mich jetzt zu Yoga und joggen aufgerafft, um Muskeln aufzubauen.

Aber es gibt bekanntlich noch mehr, was man tun kann, um zuzunehmen – und was erst noch mehr Freude bereitet, als langes Ausschlafen: Kalorienreich zu essen. Aber heisst das jetzt, dass ich jeden Tag ungesunde Burger und Fritten essen soll?

Nein. Hier sind 4 Facts und Tipps: