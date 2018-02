Hollywood hat einen neuen Sexgott

Am Donnerstag läuft in der Schweiz der mit unglaublichen 13 Oscars nominierte Fantasy-Film "The Shape of Water" von Star-Regisseur Guillermo del Toro an. Wir sind sehr gespannt – denn bereits im Vorfeld sorgt der Film für viel Furore. Wieso? Weils um ein Halb-Mann-halb-Fisch-Wesen geht, das Sex mit einer stummen Putzfrau hat. Freaky.