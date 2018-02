Hier kannst du eine Pause vom Winter einlegen

7

Südfrankreich – Paloma Beach

Der Wow-Effekt: Hat man den Abstieg der ziemlich steilen und leider etwas baufällig wirkenden Stufen zum Privatstrand (Tageseintritt für 30 Franken) geschafft, fühlt man sich in der Mini-Bucht mit tiefblauem Wasser fast wie in einem alten Hollywood-Movie.



Insider-Tipp: Sich neben Promis wie Tom Cruise im zum Strand gehörenden Restaurant den "Catch of the Day" gönnen.



Mitnehmen: Badetuch (kostet sonst 8 Franken) und Espadrilles für den Kieselsteinstrand.

Bild: zvg