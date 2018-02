Dieses doofe Teil kostet 400 Franken

Bild: Instagram harrods

Vetements protestiert im Harrods Schaufenster

Das Pariser Hype-Label Vetements lädt dazu ein, Kleidungsstücke, die man loswerden möchte, auf einen riesigen Haufen im Schaufenster des Luxuskaufhauses Harrods zu schmeissen. Das Label will damit ein Zeichen gegen die Überproduktion der Massenmode setzen. Schön. Aber da muss sich Vetements auch ein bisschen an der eigenen Nase nehmen: Die Vetements-Entwürfe etwa, die aus der Zusammenarbeit mit Juicy Couture entstanden, wirkten so billig, dass die Kollektion vielerorts (sogar im Sale) auffällig vollständig und unangetastet in den Shops hing.