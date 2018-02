Die skurrilen Looks der Eiskunstläufer

Neben der Frage, wer bei den Olympischen Winterspielen 2018, die heute in Pyeongchang eröffnet werden, auf dem Eis Gold gewinnen oder schlimmstenfalls stürzen wird, sind wir vor allem auf die Outfits der Eiskunstläufer gespannt. Ob Musik, Märchen oder Oper: Für den Auftritt auf dem Eis haben sich die Schlittschuh-Athleten schon so ziemlich überall inspirieren lassen. Was manchmal wie ein Märchen aussieht, manchmal aber auch nur wie ein Albtraum. Seht selbst.

Hier unser Best-of der Eiskunstlauf-Outfits, die uns am meisten in Erinnerung geblieben sind.