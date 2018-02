Diese Stars trotzen dem Winter halbnackt

Zur Erinnerung: es ist Winter. Draussen schneits und wir haben Temperaturen um den Gefrierpunkt. Während wir uns in Mantel-Mütze-Schal-Looks hüllen, trotzen die Stars den eisigen Temperaturen. Wir reden hier für einmal nicht von Los Angeles-Temperaturen im Januar, sondern von London, New York oder Paris. Ob barfuss in Sandeletten-High-Heels, nackte Arme, nackte Beine, tief ausgeschnittene Decolletés, Minijupes ohne Strumpfhosen: den Stars scheint die Kälte nichts anhaben zu können.