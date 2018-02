Models müssen sich nicht mehr vor allen umziehen

Bild: Courtesy of Christian Louboutin

Die rote Sohle gehört allen

Schuhdesigner Christian Louboutin hat die holländische Modekette Van Haren vor Gericht gezerrt, weil sie ihre eigene Schuh-Version mit typisch roter Louboutin-Sohle verkauft. Nun wurde bekannt, dass die Chancen, das Markenzeichen zu schützen, schlecht stehen: In einem Statement eines Generalanwaltes – der den Richter berät und auf den der Richter in der Regel hört – heisst es, dass man unter europäischem Markenrecht Farb-Form-Kombis in der Regel nicht schütze. Also, Luxus-Schuh-Lovers: In Zukunft seid ihr mit euren roten Sohlen wohl nicht mehr allein.