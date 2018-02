Ashley Graham modelt jetzt mit ihrem Mami

"Das ist eine geniale Idee! Fragt sie gar nicht, sie hat keine andere Wahl!" Als Supermodel- und Body-Positivity-Verfechterin Ashley Graham erfuhr, dass sie zusammen mit ihrer Mama Linda für die neue Kampagne ihrer Kollaboration mit dem Bademoden-Brand Swimsuits for all modeln soll, war sie komplett aus dem Häuschen.

Ihr Mami, so Ashley, sei von Anfang an immer an ihrer Seite gewesen und hätte sie fortlaufend bestärkt, sich nicht von ihren Kritikern unterkriegen zu lassen. Dass sie jetzt zusammen modeln durften, sei ihr zuerst ziemlich surreal vorgekommen, so Ashley gegenüber der "Vogue". "Aber dann war es so, als hätten wir nie etwas anderes gemacht."

"Ich hatte noch nie einen String-Bikini an"

Mama Lindas Begeisterung hielt sich zunächst noch in Grenzen: "Ich hatte noch nie einen String-Bikini an. Da stand ich also in diesem knallpinken, knappen Teil. Aber ich muss sagen: Irgendwann hat es sich ziemlich gut angefühlt", so die 53-Jährige. Und das sieht man den Bildern auch an.

Mit ihrem gemeinsamen Shooting ist das Supermodel-Mami-Tochter-Duo nicht allein: Auch Celeb- und Model-Mamas wie Cindy Crawford und Reese Witherspoon standen mit ihren Töchtern vor der Linse.