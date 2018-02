"Wir bekommen viel zu selten Hängebrüste zu sehen"

Doch Chidera muss auch einiges einstecken. Die meisten Kommentare unter ihren Posts sind nämlich von Männern, die nicht fassen können, was sie da zu sehen bekommen. Sogar ein fieses Meme wurde aus einem ihrer Posts erstellt. "Männer sind leider so sozialisiert, dass sie Frauen oftmals nur als wandelnde Vaginen betrachten, die sprechen können. Deshalb werden Frauenkörper in aller Öffentlichkeit so auseinandergerupft."

Aber sie versucht, trotz den vielen Beleidigungen optimistisch zu bleiben: "Die einzige Möglichkeit, um aus etwas scheinbar Abnormalem etwas Normales zu machen, ist nun mal, dass man es ständig zu sehen bekommt. Und diejenigen, die den Anblick nicht ertragen können, sollten sich im Stillen fragen, warum sie ein menschlicher Körper derart aus dem Konzept bringen kann."