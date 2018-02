Eine Sammlung der grössten Augenbrauen-Sünden

Es ist eigentlich nie gut, wenn man es mit etwas übertreibt. Ganz besonders spüren das wahrscheinlich auch diejenigen, die in den 90ern ihre Augenbrauen zu fleissig gezupft haben. Weil es eben ultra hip war, seinen Brauenbogen aufs Mindeste zu reduzieren – was aus heutiger Perspektive ziemlich fragwürdig erscheint, denn sorry – aber gut ausgesehen hat es ja nicht wirklich.

Die Geschichte der überzupften Brauen ist lang

Getan haben es die meisten trotzdem – und wie der Insta-Account historyofoverplucking beweist: Ihr seid nicht allein. Der eindrückliche Rückblick in Bildern zeigt nämlich, dass die Geschichte der überzupften Brauen sehr lang ist – und dass wir beim nächsten Griff zur Pinzette besser zweimal darüber nachdenken sollten, was wir tun.