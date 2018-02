Was die Zunge über unsere Gesundheit verrät

Neben der Farbe spielen auch die Grösse, Form, Unterseite und Oberfläche der Zunge eine wichtige Rolle. Zur Oberfläche zählt nicht nur der Belag, sondern auch Pickel oder Risse. An der Unterseite mit den Venen können gestaute Blutgefässe sichtbar sein. Schaut euch mal eure Zunge an: Ist sie dick, dünn, geschwollen, kurz oder lang? Hat sie Risse und Defekte? Im schlimmsten Fall können Geschwüre in den Organen schuld sein. Kleine, schmerzhafte Entzündungen an der Zunge treten durch ein schwaches Immunsystem, viel Stress und hormonelle Veränderungen auf.