Endlich zeigt sich Kate Middleton mal mutig

Natürlich setzt Prinz Williams Frau auch hier auf mehrheitlich britische Modedesigner, zeigt aber endlich Mut zu mehr Farbe oder gewagteren Prints. So schien Kate zum Beispiel in einem Mantel mit rot-weissem Hahnenfuss-Muster von Catherine Walker ihre innere Lady Di zu spüren oder bezauberte im senfgelben Abendkleid mit Blumenprint von Erdem beim Staatsdinner in Stockholm nicht nur die schwedischen Royals. So soll sich auch die beim Dinner anwesende Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander begeistert über Kates Styling geäussert haben.

Schaut sie bei Meghan Markle ab?

Leider sind nicht alle von Kates neuem Modestil begeistert. Sie würde bei Meghan Markle abschauen, lästerten Kritiker im Netz. Da mag vielleicht was dran sein, auch wir haben uns heute morgen bei der Redaktionssitzung kurz gefragt, ob Kates neues Styling mit Prinz Harrys Verlobter zu tun hat. Ist eigentlich aber auch total egal, was genau dahinter steckt – uns gefallen die neuen Looks. Und euch?