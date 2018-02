Daisy Ridley ist neuerdings eine Blondine

Bild: Instagram zara

Erneuter Shitstorm bei Zara

Ein Lungi ist ein Wickelrock, der in Südasien in der Regel von Männern getragen wird – und in der Modebranche gerade für Ärger sorgt. Denn die spanische Modekette Zara bietet aktuell einen braunen, geschlitzten Karo-Rock (links) an, der an den traditionellen Lungi erinnert. Auf Twitter ist ein Shitstorm unter dem Hashtag #zaralungi schon in vollem Gange: Das Unternehmen verkaufe ein Kleidungsstück, das etwa in Indien um die 3 Franken koste, bei Zara aber für ganze 80 verkauft werde – man mache also Kohle mit dem Kulturgut anderer.