Warum tragen auf Insta jetzt alle Turban?

Als Rita Ora vergangenen November mit Bademantel und einem um den Kopf gewickelten Handtuch auf dem roten Teppich der EMAs stand, haben wohl die wenigsten damit gerechnet, dass ihr – leicht verzweifelt nach Aufmerksamkeit schreiendes –Frottee-Outfit einen neuen Insta-Hype auslöst. Tja, wie das Leben in Social-Media-Zeiten aber so spielt, ist es trotzdem so gekommen: Die Insta-Girls posen nun mit Turban auf dem Kopf.

So geht der Look

Bathleisure nennt "The Cut" den Trend, der sich aus "Bath" und "Athleisure" zusammensetzt – und dem busy Influencer-Lifestyle wohl wenigstens optisch etwas Entspannung schenken soll. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: Man trage ein bequemes Top, Bikini oder Pyjama, hippe Accessoires (wahlweise Cat-Eye-Sonnenbrille, Statement-Ohrringe, Choker – oder alles) und eine dicke Schicht Make-up, pose vor der fetten Badewanne, dem Hotel-Pool oder einer beliebigen Terrasse und zack: Call it a Look.

Wie das dann aussieht? Seht selbst.