In diesem Shop solltet ihr vorbeischauen

Weer, designt von Karin Lorez, 35, Zürich

Was lenkt dich von deiner Arbeit ab? Administratives und Organisatorisches.

Dein Lieblingsmaterial? Seide in allen Varianten.

Was tust du, wenn dir die Ideen ausgehen? Entweder schaue ich mir die Outfits der Leute auf der Strasse an oder verbringe Stunden auf Pinterest und lasse mich durch Architektur und Kollektionen aus der Space-Age-Ära und 90er-Jahre inspirieren.

Um welche Uhrzeit bist du am kreativsten? Von 21 bis 1 Uhr morgens.

Was macht deine Mode aus? Sie ist geradlinig, reduziert, es gibt keine unnötigen oder verschnörkelten Details, eher etwas sec und von Workwear inspiriert.

Welchen Designer bewunderst du? Alexander McQueen. Seine Kollektionen und Inszenierungen der Shows finde ich immer noch und immer wieder sehr beeindruckend.