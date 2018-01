Mit diesem Salat hat die Grippe keine Chance

Zurück in der Schweiz, halte ich Ausschau nach Pomelo – mit Erfolg. Man bekommt diese Wucht von einer Frucht auch hierzulande, in gut sortierten Supermärkten. Wesentlich kleiner zwar, auch das Fruchtfleisch nicht ganz so üppig, aber sie schmeckt fast wie ihr asiatisches Pendant. Die Pomelo kann man ins Müesli hacken, einfach so essen oder eben einen Salat grosszügig damit garnieren. Mein mit Pomelo gepipmter Salat besteht aus Federkohl, Kabis und Blutorangen. Und ist in dieser von der Grippe geplagten Zeit der perfekte Vitamin-C-Lieferant.