Erkennt ihr die Frau neben Gigi Hadid?

Bild: Instagram britishvogue

Bella sieht nicht aus wie Bella

Die britische "Vogue" hatte Gigi und Bella Hadid für die beiden Cover ihrer Märzausgabe vom 2. Februar vor der Linse. Die Fanbase der Schwestern hätte sich sicher auf das gemeinsame Shooting gefreut – wenn da dieses übertrieben gephotoshoppte Foto der beiden nicht als Preview auf Insta gelandet wäre. "Das ist so peinlich", "Warum sieht Bella nicht wie Bella aus?", "Was soll das?": Die Reaktionen auf das Foto von Steven Meisel fallen alles andere als positiv aus. Uns erinnert Bella übrigens auch eher an Kim K.