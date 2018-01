Miley, was ist denn mit dir passiert?

Bei Mileys stetigem Image-Wandel kann man schon mal den Überblick verlieren. Berühmt wurde sie als sweeter Teeniestar in der Serie "Hannah Montana", dann schockierte sie alle mit ihren freizügigen Outfits und fand sich letzten Sommer für ihr neues Album im Country-Stil wieder. Nun gehts weiter mit dem Good-Girl-Image – in pompösen Glamour-Looks, die ziemlich an ihre Red-Carpet-Auftritte zu Zeiten von "Hannah Montana" erinnern.