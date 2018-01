Die schönsten Hosenanzüge

Die Grammy Awards, die gestern Abend im Madison Square Garden in New York stattfanden, sind das Pendant zur Oscar-Verleihung im Musikbusiness. Die eingeladenen Stars nehmen es an der East-Coast kleidertechnisch um einiges lockerer als es die starren Black-Tie-Regeln der West-Coast-Events wie die Golden Globes, SAG Awards, und eben die Oscar-Verleihung, vorschreiben.

Ein Grund, wieso gestern Abend auffallend viele weibliche Stars bequeme Hosenanzüge trugen – die meisten mit weisser Ansteckrose, als Symbol für die #MeToo - beziehungsweise #TimesUp-Bewegung. Aber auch, weil Power Dressing à la Hillary Clinton gerade super angesagt ist. Die Stars sahen in den Suits genauso gut aus (oder sogar besser) wie in herkömmlichen Ballroben – werft mal einen Blick in unsere Bildstrecke.