Darauf kommts bei deinem Karriere-Start wirklich an

Hör auf deine innere Stimme

In deinem Zeugnis hats nur Sechsen, du warst ein Jahr in Neuseeland, zwei Jahre in der Pfadi und in den Ferien warst du im Coaching Camp? Klingt natürlich super im Lebenslauf, aber ist es auch das, was du willst? Vergiss nicht, auf deine innere Stimme zu hören und denke nicht nur daran, deinen Lebenslauf aufzuhübschen. So landet niemand da, wo er wirklich gern sein will. Und bedenke: Jemand, der vom Ehrgeiz zerfressen ist, aber keine Leidenschaft zeigt, kommt nicht mal in einer besonders unterkühlten Personalabteilung gut an.