Spürst du den Heuschnupfen auch schon?

Deine Nase ist verstopft, die Augen sind rot und sogar Hals, Gaumen und Ohren jucken? Herzlich willkommen im Club der Pollenallergiker. In der Schweiz sind laut dem Allergiezentrum aha! rund 20 Prozent der Menschen von Heuschnupfen-Symptomen wie diesen betroffen.

Was steckt dahinter?

Aber was passiert da eigentlich genau in unserem Körper? Eine ganze Menge, aufgrund von Pflanzenpollen in der Luft: Diese werden eingeatmet und lösen bei Allergikern dann eine übersteigerte Abwehrreaktion im Körper aus. Gelangen sie in die Augen oder auf die Nasenschleimhaut, werden viele Antikörper im Blut gebildet, um die vermeintlichen Feinde zu bekämpfen. Der Körper schüttet dann vermehrt Histamin aus, das für die typischen Allergiesymptome wie Juckreiz sorgt. Je nach Grösse können die Pollen aber auch tiefer in die Atemwege eindringen und schlimmstenfalls Asthma auslösen.

Soweit erstmal die Basics. Weiter gehts mit 6 spannenden Facts.