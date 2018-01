Mit dieser Checkliste entlarvst du Player

4

Macht er einen auf Hippie?

Einige Player sehen sich gern als gesellschaftskritische Freigeister: Sie kiffen täglich und verbringen ihr Wochenende mit Glitzer im Gesicht auf LSD im Wald, sie erzählen von ihrem grossen Herz, in dem so viel Platz für so viele verschiedene Menschen sei, sie fangen Jobs an, um sie dann ein paar Wochen später wieder zu kündigen, sie leben noch mit 35 in einem kargen WG-Zimmerchen, eventuell sind sie gern barfuss unterwegs. Anders ausgedrückt: Sie haben Panik davor, erwachsen zu werden. Worst place to be, wenn man der Gattung Hipster-Player aus dem Weg gegen will: Berlin.