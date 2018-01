9 Insider-Tipps für Hamburg

6

Schlemmen im Bistrot Vienna

Mein Lieblingsrestaurant in Hamburg ist das Vienna. Hier wird französische, deutsche und natürlich österreichische Küche kombiniert. An den Nebentischen und in den Spiegeln an der Wand entdeckt man bekannte Gesichter aus Tatort und Co, im Sommer werden Schnitzel und allerlei vom Weideferkel in der Laube serviert. Ich empfehle früh zu kommen, denn man kann nicht reservieren.

Fettstrasse 2; vienna-hamburg.de