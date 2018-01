Die Fashion-Polizei gibts jetzt wirklich

Bild: Nicole Kidman & Other Stories SAG Awards/Emma McIntyre for Getty Images

Nicole Kidman schwört bei Red-Carpet-Hairstyle auf & Other Stories

Diese News hat sogar uns überrascht: Oscar-Preisträgerin und "Big Little Lies"-Darstellerin Nicole Kidman schwört auf die neue Haarprodukt-Linie der Kleiderkette & Other Stories. Und zwar so sehr, dass sie sich damit sogar für den roten Teppich bei den SAG Awards hat frisieren lassen. Wir können den Launch kaum erwarten und freuen uns schon auf Beauty-Mitbringsel von Freundinnen aus Berlin, Paris oder London. Die komplette Kollektion wird im Sommer 2018 in den & Other Stories Stores und online unter stories.com erhältlich sein.