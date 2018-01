Boris Beckers Sohn ist gar nicht so doof

4

Nicht nur sein Look ist artsy

Wir wissen ja schon, dass Noah kreativ ist. Dass er auch noch malt, überrascht uns deshalb überhaupt nicht. Und: Seine Kunstwerke sind bemerkenswert. Auf seinem Instagram-Profil finden sich viele Stücke, die uns sehr an US-Künstler Jean-Michel Basquiat erinnern. Expressionistisch, wirr und farbenfroh – we like! Der Jungkünstler durfte schon in der Berliner Kalashnikovv-Galerie und in der Hamburger Galerie ausstellen – und auch Mama Barbara Becker ist stolz. Unter ihrem Instagram-Bild schreibt sie: "So proud of Noah's new work".