Für Gucci modeln jetzt Hunde

Bild: Getty Images

Karl trägt nun einen Bart

Schon seit Jahren kennt man Karl Lagerfeld mit seinem immer gleichen Look: Weissem Pferdeschwanz, Sonnenbrille – auch im dunkelsten Raum – und Schnute-ziehend. Nun siehts aber ganz danach aus, als ob die Designerlegende eine Abwechslung benötigt. An der Dior-Homme-Show in Paris tauchte er mit einem Bart auf. Das ist wirklich mal was Neues, wenn man bedenkt, dass er seit den 90ern seinem Style immer treu geblieben ist. Was kommt als nächstes, Karl? Jeansjacke, Manbun oder ein Nasenpiercing?