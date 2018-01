So gut hat Reis noch nie geschmeckt

Bibimbap. Was nach einem liebenswürdigen Kosenamen für den Grossvater klingt, ist in Wahrheit eines der schmackhaftesten Reisgerichte überhaupt. Der Bibimbap, ein Koreaner, zählt zurzeit wahrscheinlich zu den grössten Exportschlagern des Landes und bedeutet wörtlich übersetzt "gemischter Reis".

Zugegeben, "gemischter Reis" klingt wenig spektakulär. Doch wer Bibimbap kennt, weiss, dass es sich bei diesem gemischten Reis um eine wahre Geschmacks-Sinfonie handelt und die zügellose Begierde höchstens mangels besseren Wissens noch nicht eingesetzt hat. Der Bibimbap hat die Groupies verdient – und diese scharen sich tatsächlich auch immer zahlreicher um die köstlichste aller Reisschüsseln. In Berlin, New York und London schiessen sie schon aus dem Boden – Bibimbap-Lokale, die ihre Fans mit farbigem Reis glücklich machen.

Original mit 20 verschiedenen Zutaten

In Korea ist der Bibimbap schon seit hunderten von Jahren eine feste Instanz und seine Anhängerschaft gross. In der Regel besteht Bibimbap aus 20 verschiedenen Zutaten, die allesamt zuerst fächerartig und ganz ordentlich auf dem Reis arrangiert werden. Pilze, Rübli, Algen, Gurken, Kimchi und vieles mehr macht es sich auf dem Reis bequem. Beim Essen werden die erst so sorgfältig angerichteten Zutaten dann mit einer Chilisauce unzimperlich unter den Reis gemischt. Das mag erst zerstörerisch anmuten, man versteht aber bald wieso: Die vielen individuellen Geschmäcker in Kombination verhelfen zu einem Geschmackserlebnis der besonderen Art. Die Koreaner sehen Bibimbap auch als Sinnbild für eine funktionierende Gesellschaft – viele verschiedene Komponenten erzeugen ein grossartiges Ganzes.

Bei meiner Bibimbap-Variante gesellen sich zum Reis Rübli, Champignons, Palmkohl, Mungosprossen, Tofu, eingelegter Bambus und des Koreaners Lebenselixier: Kimchi. Auf die traditionell 20 Zutaten dürft ihr – und das ganz ohne schlechtes Gewissen – verzichten. Bibimbap schmeckt auch mit halb so vielen Ingredienzien noch umwerfend.