Jetzt kommen die Handtäschli für Männer

Dass Männer mittlerweile Taschen tragen, anstatt mit ihren Habseligkeiten Jacken- und Hosentaschen auszubeulen, ist wahrlich keine Neuigkeit mehr. Ein Rucksack, eine Aktentasche, ein Weekender oder – für die Mutigen – ein Ledershopper, besitzt heute wohl bald jeder. Aber: Immer wuchtig nie filigran oder modisch verspielt.

Potenzial noch nicht ausgeschöpft

An den Männer-Modewochen, die vergangenen Sonntag in Paris zu Ende gingen, haben die Designer nun gezeigt, dass sie das Taschenpotenzial bei Männern noch längst nicht für ausgeschöpft halten. Bei Fendi, Louis Vuitton, Dries Van Noten oder Dior Homme trugen Models kleine Umhängetaschen zum Anzug, bei Prada und Lanvin kleine Handtaschen in verschiedenen Formen.

Ein ungewöhnlicher Anblick? Sicher. Ein kompaktes, praktisches Täschchen anstelle des sowieso immer halbleeren Rucksacks zu tragen, macht aber durchaus Sinn – und sieht überraschend gut aus.