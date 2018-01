4 Filme von Frauen, auf die wir uns freuen

Mit "And here are the all-male nominees" führte Schauspielerin Natalie Portman an den diesjährigen Golden Globes die Kategorie Best Director ein. Ein subtiler aber messerscharfer Seitenhieb auf das seit Jahren bestehende Problem: Es werden kaum Regisseurinnen für grosse Awards nominiert.

Es gibt aber eine ganze Bandbreite an talentierten Regisseurinnen, die Aufmerksamkeit für ihre Filme verdient haben. Eine davon ist – oh Wunder – in diesem Jahr sogar für einen Oscar nominiert. Wir zeigen euch, auf welche vier Filme von Frauen wir uns in diesem Jahr besonders freuen.