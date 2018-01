Meghan Markle leistet sich erneut einen Faux-pas

Bild: zvg

Ugg-Boots werden jetzt zu Overknees

Wie bitte? Das australische Schuhlabel Ugg hat aus dem ikonischen Boot aus Schaffell einen Overknee-Stiefel gemacht und sorgt damit erneut für Diskussionsstoff in der Modebranche. Entstanden ist das Design in Kollaboration mit dem Pariser Modebrand Y/Project, dessen Designer Glenn Martens offensichtlich ein Ugg-Boots-Fan ist. Er findet: "Seinen Fuss in einen Ugg zu stecken fühlt sich an, wie seinen Fuss in warme Butter zu stecken. Wieso nicht auch das ganze Bein?" Das ist ein Argument.