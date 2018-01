9 Profi-Tipps für eine top Bewerbung

2

Der CV ist das Herzstück

"Der Lebenslauf wird zuerst angeschaut – und da ist nicht ein crazy Layout wichtig, sondern in erster Linie der Inhalt! Ein Kurzprofil als Einstieg etwa, hilft und ist ein guter Eyecatcher. Dort könnt ihr in fünf griffigen Sätzen Werbung für euch machen, also eure Talente oder beruflichen Erfolge zusammenfassen. Das ist allerdings kein Must. Eine chronologische Auflistung eurer Berufserfahrung sowie Ausbildung dagegen schon. Personalien, Skills wie IT und Sprachen gehören ebenfalls in jeden Lebenslauf."