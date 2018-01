Wir wohnen jetzt zusammen – die Zwischenbilanz

6

Im Schlafzimmer muss eine Entscheidung getroffen werden

Es klingt vielleicht nach einer Lappalie – aber für jemanden, der sich sieben Jahre allein auf einer Matratze ausbreiten konnte, ist die Entscheidung, auf welcher Seite des Betts man (vielleicht für die nächsten hundert Jahre) schlafen wird, eine grössere Nummer: Für immer am Fenster liegen und einen steifen Nacken in Kauf nehmen oder beim Platz nahe der Türe dem Einbrecher als erstes in die Hände fallen? Theoretisch könnte man sich auch abwechseln – aber macht das irgendjemand? The struggle is real.