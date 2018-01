Dieser Modetrend kommt von Fallschirm-springern

Das Material ist robust und strapazierfähig, die Länge variabel und die Farben gehen von knalligem Rot bis zu technischem Weiss: Parachute Belts sind der Gürteltrend fürs neue Jahr.

Normalerweise wird ein Gurt dieser Art als Tragegeschirr bei Fallschirmen oder bei sportlichen Rucksäcken gebraucht. Wir sahen sie nun aber vermehrt auf den Modenschauen – bei Tibi lässig zum Blazer, bei Fenty x Puma direkt in die Kleidungsstücke eingearbeitet und bei Whyte Studio über der offenen weissen Bluse oder als Verschluss für Mantelkleider.

Das Beste am neuen Trend? Wir müssen nicht warten, bis die Gürtel in den Läden erhältlich sind. Einfach ab in den nächsten Sportladen, dort findet man die Gürtel nicht nur beim Kampfsportzubehör, sondern auch im Outdoorbereich.

Unsere liebsten Styling-Inspirationen seht ihr hier: