Wie ist euer Shoppingverhalten?

Gerade werden wir von Werbeplakaten und Mails mit knalligen Sale-Aufrufen oder Rabatt-Angeboten nur so zugespamt. Und die Verlockung, sich in den Ausverkauf zu stürzen oder mal eben rasch auf den Sale-Button bei unserem Lieblings-Online-Retailer zu drücken, ist riesig.

Tendenz zu Shoppingsucht steigt

Eigentlich nicht so schlimm.Trotzdem ist die Grenze zwischen Powershopping und Einkaufssucht schnell überschritten. Sei es nun, ob man sich durch unkontrolliertes Shoppen und dem damit verbundenen Kick von Frustgefühlen ablenken will oder Minderwertigkeitskomplexe kompensiert. Daraus entsteht ein Teufelskreis, der oft zu Schulden führt. In der Schweiz sind mindestens 340 000 Menschen davon betroffen, wie die Sonntagszeitung berichtet hat.

Obwohl diese Zahl auf der bisher einzigen Schweizer Befragung aus dem Jahr 2003 stammt, sehen Experten steigende Tendenzen. Auch bei Männern. Frauen sind zwar stärker anfällig für Shoppingsucht als Männer, die Zahlen würden sich aber laut einer amerikanischen Studie angleichen, so Renanto Poespodihardjo, leitender Psychologe bei der Abteilung für Verhaltenssüchte an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel.

Wie ist das bei euch? Warum geht ihr shoppen? Und habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob ihr oder jemand aus eurem Umfeld shoppingsüchtig sein könnte?