Rafael Nadals Faible für Pink ist doch liebenswert!

Schliesst die Augen. Denkt an Rafael Nadals letzten Match. Und was er dabei trug: Turnschuhe, Hose und Bandana in Neonpink, dazu ein ärmelloses Shirt, alles von Nike. Man darf jetzt – Augen immer noch geschlossen! – ruhig kichern. Ist doch wirklich lustig: Das Outfit, das der aktuell weltbeste Tennisspieler zu Beginn der Australian Open auf dem Platz trug, ist zu grell, zu eng, so kitschig.

Das fanden auch die Zuschauer vor Ort: Als sich der Spanier vor dem Match seiner Trainerjacke entledigte, ging Geraune und ja, Gelächter, durch die Zuschauerreihen. Auf Twitter amüsierten sich sogar Nadals Fans: "Jetzt fehlen nur noch pinke Leggins und 80s-Aerobic-Soundtrack", tippte @Nadalnews.

Flutet euer Herz mit Zärtlichkeit

Falls ihr jetzt fertig seid mit giggeln, Augen immer noch geschlossen: Alle, die was für den Hose-zupfenden, Ticks-geplagten, riesenbabyhaften Rafa übrig haben, mögen jetzt ihr Herz mit ein wenig Zärtlichkeit fluten.

Und jetzt bloss nicht die Gedanken auf die Unmännlichkeits-Schiene wegschlittern lassen. Das ist langweilig.

Rafas Look war vielmehr in Sachen Mode und Haltung interessant: Einerseits ist er modisch problematisch, weil sich die Millenial-Pink-Manie auf den Laufstegen nun doch schon eine Weile gelegt hat. Da nützt es auch nichts, dass Pink schon seit Jahren Rafas Lieblingsfarbe auf dem Tennis Court ist und vielleicht sogar Teil seines viel besprochenen Aberglaubens.

Andererseits sah das auch ein bisschen nach der Umsetzung eines zeitgeistigen Comebacks aus, aber nicht in Sachen Farbe, sondern eher beim Schnitt: Ärmellose T-Shirts trugen Sportler zuletzt um die Jahrtausendwende. Und die 2000er sind in der Mode und Popkultur gerade gross im Kommen.

Wobei dies Rafa wohl nicht so geplant hat, sein Sinn für Mode beschränkt sich eher auf – äh, ja.

Radikal herzerwärmend

Vermutlich fand Rafael Nadal den Look einfach nur cool. Man sollte muskelbepackte Jahrhundertsportler mit einem schrulligen, fast schon naiv anmutenden Sinn für Mode jederzeit unterstützen. Roger Federer zählt übrigens nicht zu der Spezies und wird hier ausnahmsweise auch nicht zärtlich gelobt. Denn die vereinzelten pinken Details, die er bei seinem Match auf dem Shirt und an den Schuhen trug, unterschieden sich in einem wichtigen Punkt vom radikalen Farbeinsatz des spanischen Kollegen: Das war einfach nicht so herzerwärmend lustig.

Augen auf!