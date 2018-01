Wie Schweizer Celebs die Welt verändern wollen

Sie sind wohl das berühmteste lesbische Paar der Schweiz und ziemlich #couplegoals: Tamy Glauser, 32, und Dominique Rinderknecht, 28, besser bekannt als "Tamynique". Vergangenes Wochenende wurden die Turteltäubchen mit einem "Glory" – der "Glanz und Gloria"-Award – in der Kategorie "Love" für den normalen Umgang in der Öffentlichkeit mit ihrer Beziehung ausgezeichnet.

"Es ist für mich unverständlich"

Seit ihrem Liebesouting 2016 sind die beiden wohl zu den bekanntesten Vertreterinnen der Schweizer LGBT-Community avanciert. Eine Rolle, die sie ernst nehmen. In Interviews thematisieren sie Homophobie oder machen in Social-Media-Posts darauf aufmerksam, dass in der Schweiz die gleichgeschlechtliche Ehe noch immer nicht erlaubt ist. Anfangs 2017 meinte Tamy dazu: "Ich habe viele heterosexuelle Freunde. Und wenn wir alle zusammen an einem Tisch sitzen, ist es für mich schwer verständlich, dass Domi und ich weniger Rechte haben als die anderen." Auch Dominique macht sich für die Anliegen der LGBT-Community stark. Im Sommer 2017 moderierte sie etwa am Zurich Pride Festival.

Manchen mag die mediale Dauerpräsenz von Tamynique zu viel sein, für die LGBT-Community auf dem Weg zu Gleichberechtigung und totaler Akzeptanz ist sie aber nach wie vor super wichtig.

Welche Schweizer Promis sich sonst noch für gute Zwecke einsetzen, erfahrt ihr in der Bildstrecke.