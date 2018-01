Das ultimative Anti-Hangover-Gipfeli

Es ist Mitte Januar und der alljährliche Anfall von guten Vorsätzen und Regenerierungsabsichten nach den Festtagen scheint überstanden – der ein oder andere Kater am Morgen danach also durchaus wieder plausibles Szenario. Die schlechte Nachricht gleich zu Beginn: Das Konterbier zur Katerbekämpfung ist keine gute Idee. Nun die gute Nachricht: Es gibt andere Lösungen.

Das Qualitätsprädikat der vorangegangenen Party

Auf den Kater komplett zu verzichten, muss nicht sein, denn sind wir mal ehrlich: Er ist sowas wie das Qualitätsprädikat der vorangegangenen Party. Es gilt aber, ihn möglichst schnell und schmerzlos wieder zu beseitigen. Bevor wir uns aber dem Kater-Killer widmen, gönnen wir uns erst noch den schönsten Kater aus der Literatur. Keiner hat das je schöner in Worte gefasst als Amis Kingsley in 'Lucky Jim'.

"Dixon lebte wieder. Das Bewusstsein kam über ihn, bevor er ausweichen konnte; nicht der langsame, gemessene Abschied aus den Hallen des Schlafes wurde ihm zuteil, sondern eine barsche Ausweisung. Er lag da, alle Viere von sich gestreckt, zu zerschlagen, um sich zu bewegen, herausgespuckt wie eine zerbrochene Riesenkrabbe am Morgen auf dem teerigen Kiesstrand. Das Licht tat ihm weh, aber nicht so sehr wie das Schauen: Nachdem er seine Augen einmal bewegt hatte, entschloss er, es nie wieder zu tun. Ein staubiges Pochen in seinem Kopf liess die Szenerie vor ihm wie einen Puls auf- und abtanzen. Eine kleine Kreatur der Nacht hatte seinen Mund zuerst als Latrine benutzt und dann als Mausoleum. Während der Nacht hatte er ausserdem aus irgendeinem Grund an einem Geländelauf teilgenommen und war dann von der Geheimpolizei fachmännisch zusammengeschlagen worden. Er fühlte sich schlecht."