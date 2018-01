Was war euer "Secret Single Behavior" am Wochendende?

"Secret Single Behavior" (SSB), das sind die Dinge, die wir total gerne, aber bitteschön heimlich und alleine tun – meistens in unseren eigenen vier Wänden. Schwierig wird es, wenn der Lover übers Wochenende bleibt oder wenn der Freund bei einem einzieht.

Gesalzene Cracker mit Marmelade im Stehen essen

Erfunden wurde die Abkürzung SSB in der vierten Staffel von "Sex and the City", als Aidan bei Carrie einzieht und sie den Mädels morgens im Coffeeshop erzählt, wie schwer es ihr falle, Platz für ihn zu machen. Sie liebe es, in eine stille, leere Wohnung zu kommen und zu entspannen. Und sie liebe ihr SSB: gesalzene Cracker mit Marmelade im Stehen in der Küche essen, während sie durch Modemagazine blättert.

Miranda gibt an der Stelle zu, ihr SSB sei es, sich die Hände mit Vaseline einzucremen, Spa-Handschuhe anzuziehen und Teleshopping zu schauen. Charlotte studierte vor ihrer Ehe jeden Abend eingehend ihre Poren in einem Vergrösserungsspiegel. Sie habe Angst, ihr Mann könnte das total strange finden. Samantha kann mit SSB natürlich nichts anfangen, für sie gibt es nichts, was ein Mann nicht sehen darf.

Beauty-Rituale

Wir hier auf der Redaktion haben festgestellt, dass das SSB bei den meisten in Sachen Essen stattfindet. Mit vollgestopftem Mund mampfen? Machen wir genüsslich alleine. Oder Beauty-Rituale: Augenbrauenzupfen und Nägelfeilen sind absolute No-gos, wenn der Freund neben einem sitzt. Oder?

Was habt ihr am Wochenende so getrieben? Was ist euer geheimes Single-Verhalten?