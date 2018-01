Diese Geld-Fehler machen vor allem wir Frauen

1

Zuerst an andere denken

Frauen sehen sich in der Rolle der Versorgerin und nutzen ihr Geld gern, um anderen auszuhelfen. An dieser noblen Geste ist grundsätzlich nichts Verwerfliches. Dennoch: Einem Freund Geld für Ferien zu leihen, wenn man selber knapp bei Kasse ist, ist unsinnig. An alle spendablen Seelen: Je stärker du selbst finanziell aufgestellt bist, desto besser kannst du anderen helfen.