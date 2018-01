Daran liegts, wenn er zu früh kommt

3

Die Gene sind schuld

Vorzeitiger Samenerguss kann angeboren sein. Leidet er schon immer darunter, zu früh zu kommen? Dann liegts meistens im wahrsten Sinne des Wortes an den Nerven. Aber auch hier kann man was machen.



Dr. Axel-Jürg Potempa: "Nennen wir es eine genetisch bedingte Übertragungsstörung des Nervensystems. Je länger das für die Ejakulation verantwortliche Glückshormon Serotonin an Nervenendigungen verweilt, desto länger kann der Mann den Erguss herauszögern. Entweicht das Hormon fälschlicherweise durch den sogenannten Synaptischen Spalt, hat der Mann keine Kontrolle mehr und kommt.



Dr. med. Eliane Sarasin-Ricklin: "Hier kann ein bestimmtes Antidepressiva helfen. Allerdings muss man die Tablette ein bis drei Stunden vor dem Sex einnehmen, was nicht gerade förderlich für die Spontanität ist."