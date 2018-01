Ist er das nächste grosse Männermodel?

Vom 19-jährigen Jeenu Mahadevan wird es die nächsten Wochen, während der Männer-Fashionweeks in Mailand und Paris, kein Entkommen geben. Nachdem der Norweger mit sri-lankischen Wurzeln letzte Saison bei grossen Modehäusern wie Burberry, Etro und Hermès sein Laufsteg-Debüt gab, sagen ihm Branchenkenner, darunter die US-"Vogue", dieses Jahr noch grössere Erfolge voraus.

Im Bus entdeckt

Eine norwegische Modedesignerin sah Jeenu letztes Jahr in einem Bus in Oslo, sprach ihn an und bat ihn, für ihren Brand zu modeln. Der Booker einer lokalen Modelagentur entdeckte danach die Fotos auf Instagram und bot Jeenu, der dieses Jahr mit seinem Informatik-Studium beginnt, einen Modelvertrag an.

Jeenus Präsenz in der Modewelt ist nicht nur erfrischend, weil sein Look eine schöne Zartheit mitbringt, sondern auch nötig in Sachen Diversität: Letzteres wird in der Branche mittlerweile zwar gross geschrieben – und doch waren indische oder sri-lankische Männermodels bisher kaum Teil der Debatte. Deshalb: Go Jeenu!