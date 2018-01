Diese Sale-Schnäppchen halten ein Leben lang

Während des Ausverkaufs den Wühltisch nach Trend-Pieces zu durchsuchen ist nervenaufreibend und kommt einem Spiessrutenlauf gleich. Gut möglich, dass du im Sale-Delirium Fehlkäufe tätigst.

Überlege dir also vorher, was du wirklich brauchst. Wir raten dir, keine Trendteile der letzten Saison im Sale zu kaufen. Denn bald kommt der Frühling und niemand hat mehr Lust auf die Hype-Teile der vergangenen Saison. Deshalb lohnt es sich, Geld in Klassiker zu investieren, die du das ganze Jahr hindurch tragen kannst - wir zeigen dir hier, welche das sein könnten.

Ab in die Stadt!