Influencer trauern um Streetstyle-Fotografen

Bild: Instagram gucci

Bei Gucci zum Lunch

In der neu eröffneten Gucci Osteria in Florenz kostet das teuerste Gericht nicht mehr als 30 Euro. Was in Zeiten, in denen Designer-Pasta schon mal 110 Franken kosten kann, ziemlich aussergewöhnlich ist. Dafür verantwortlich ist Massimo Bottura, ein Freund von Gucci-Chefdesigner Alessandro Michele, der mit seiner philanthropischen Initiative Food for Soul schon in der Vergangenheit beeindruckt hat.